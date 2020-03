Câmara de Caminha manda trabalhadores para casa e paga-lhes mais cedo

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 19:27 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara Municipal de Caminha anunciou esta quinta-feira aos seus 350 trabalhadores que vão receber mais cedo os salários para poderem preparar o confinamento.

A autarquia também dispensou todos os funcionários "sem perda de vencimento", à exceção dos que estão "ligados ao cumprimento de serviços essenciais", e encerrou "o único canal de atendimento presencial que existia à data e reforça-se o atendimento telefónico ou por endereço eletrónico". O pagamento será feito amanhã.

"O presidente da Câmara, Miguel Alves, comunicou aos cerca de 350 trabalhadores que o pagamento dos seus vencimentos seria antecipado para esta sexta-feira de modo a que todos pudessem ter os meios para adquirir alimentos ou outros bens essenciais à entrada do período de confinamento da população decidido pelo Presidente da República e pelo Governo de Portugal", informou a autarquia em comunicado.

A Câmara adianta também que "decidiu encerrar todas as esplanadas de todos os estabelecimentos do concelho de Caminha, proibir o acesso a parques infantis e parques desportivos da sua gestão, proibir o uso de fontes, tanques e bebedouros e suspender todas as obras municipais em curso".

O município está a prestar o serviço de apoio alimentar a famílias carenciadas e a apoiar a entrega de mercearia e medicamentos a pessoas em situação de isolamento.