Caminha lança campanha de valorização do comércio local

Hoje às 18:24 Facebook

Twitter

Partilhar

O município de Caminha arranca, esta segunda-feira, com uma campanha de promoção e valorização do comércio local. Trata-se de uma forma de alavancar o concelho, que tem sofrido com a pandemia causada pelo novo coronavírus e consequentes ações de contenção da doença.

Um vídeo publicado nas redes sociais, vários outdoors distribuídos pelo concelho e alguns produtos de merchandising são a espinha dorsal da campanha, que apela ao consumo no pequeno comércio.

Recorde-se que a primeira fase de reabertura da economia se realiza esta segunda-feira.

Leia mais em Rádio Vale do Minho