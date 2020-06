Caminha assinala Dia da Criança com mensagem aérea

As crianças do concelho de Caminha foram surpreendidas esta segunda-feira com uma mensagem amorosa no céu.

Uma aeronave assinalou o Dia Mundial da Criança, numa iniciativa da Câmara Municipal e do Aeroclube de Cerval.

"És tu que tornas este dia tão especial" foi a mensagem que sobrevoou o concelho. Foram também distribuídos balões pelas casas e escolas.

A iniciativa anunciada no site do município de Caminha, aconteceu numa altura em que, devido à pandemia de covid-19, não foi possível realizar as habituais comemorações alusivas à data.