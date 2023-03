Caminha com "falta de meios" para reparar estragos de 13,5 milhões causados pelo mau tempo

O presidente e o vice-presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), António Cunha e Beraldino Pinto, visitaram ontem as zonas afetadas pelo mau tempo de 1 de janeiro em Caminha, que gerou prejuízos de 13,5 milhões de euros. Segundo a autarquia local, os estragos ainda estão por reparar.

O presidente da Câmara de Caminha, Rui Lages, mostrou-se preocupado com a "falta de meios financeiros" para fazer face aos prejuízos no espaço público. Em comunicado divulgado esta quarta-feira, o município explica que "tem manifestado a sua preocupação junto das várias entidades e do Governo pela demora na concretização dos apoios financeiros prometidos, que permitirão começar a responder mais efetivamente aos prejuízos, que já ultrapassam os 13,5 milhões de euros, e a avançar com as intervenções necessárias".

Esta quarta-feira, António Cunha e Beraldino Pinto visitaram os locais onde é visível "o impacto das intempéries do dia 1 de janeiro, que ainda se mantém". "Rui Lages transmitiu mais uma vez a sua preocupação com a falta de meios financeiros e de mecanismos para repor a normalidade no espaço público bem como com a falta de respostas até agora para com os particulares afetados, no comércio, indústria e habitação".

Na mesma nota explica-se que "o balanço atualizado dos prejuízos, no total, aponta para um valor ligeiramente acima dos 13,5 milhões de euros (sem IVA), montante já transmitido oportunamente à CCDR-N".