Caminha contorna "casa cheia" de Miguel Araújo com iniciativa solidária

Caminha recebe no próximo dia 20 de junho um dos 21 concertos do Festival Regresso ao Futuro. Miguel Araújo, o nome anunciado para o palco do Teatro Valadares, esgotou sala em poucos dias, mas a Câmara Municipal arranjou alternativa para que mais pessoas possam assistir ao concerto em direto e contribuir, com géneros alimentares não perecíveis, que vão ser recolhidos e distribuídos pela União Audiovisual, junto dos profissionais dos setores das artes que se encontram em situação de vulnerabilidade.

O Município vai transmitir o concerto em direto para o Largo Calouste Gulbenkian, também na vila de Caminha, que vai ter um ecrã gigante e lugares sentados, marcados e afastados de acordo com as orientações da Direção Geral de Saúde aplicadas aos equipamentos e espaços culturais.

A assistência ao concerto é gratuita, mas cada pessoa que queira poder partilhar o momento vai ter que levar géneros alimentares que servirão de moeda de troca para a aquisição do bilhete, situação obrigatória. Miguel Alves, presidente da Câmara Municipal de Caminha, explica: "O alargamento deste concerto para a rua estava pensado desde o início porque sabíamos que o Miguel Araújo facilmente esgotaria os lugares disponíveis do Valadares. A ideia é dar a mais gente a oportunidade de acompanhar o concerto, trazer a música e a solidariedade para a rua e assim, valorizar ainda mais o espaço público e a oferta cultural do concelho".

