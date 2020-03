Caminha cria serviço de "reforma ao domicilio" para evitar saída de idosos

A Câmara de Caminha acaba de criar um novo serviço de apoio à população durante a pandemia, que consiste em levantar a pensão e entregá-la no domicílio dos idosos que assim o desejem.

Segundo o autarca local, Miguel Alves, a medida vai avançar através de um acordo assinado com os CTT. O objetivo é "evitar deslocações não essenciais e aliviar a pressão sobre os três postos de correio que neste momento se encontram a funcionar no concelho".

"Já articulamos com os CTT e vamos, no âmbito da nossa rede complementar, adicionar um novo serviço para levar as reformas aos idosos. Elementos credenciados poderão, mediante pedido, pegar nos vales que chegam entre os dias 1 e 8, levantar, depositar num envelope fechado e entregar", descreve o autarca, referindo que o serviço "reforma ao domicilio" foi criado a pensar em facilitar o recebimento de "1300 pensões" no concelho de Caminha.