Caminha desafia população a limpar praias do concelho

A câmara de Caminha vai promover, durante o mês de março, quatro ações de limpeza das praias do concelho, e está a apelar ao envolvimento da população.

A iniciativa será coordenada por associações ambientalistas (Nuceartes - Núcleo de Estudos e Artes do Vale do Âncora e Corema - Associação de Defesa do Património), em parceria com juntas de freguesia.

As ações decorrerão ao sábado de manhã, entre as 10 e as 12.30 horas. A primeira decorrerá no próximo sábado em Vila Praia de Âncora. No seguinte, 11 de março, será a vez de limpar a praia de Moledo, no dia 18, o areal da Foz do Minho, e a 25 avança a limpeza da praia do Forte do Cão.

"No próximo sábado, dia 4 de março, a Câmara Municipal de Caminha promove a primeira de quatro ações

de limpeza das praias oceânicas do concelho. "Vamos limpar a Nossa Praia?" é a designação da iniciativa e

é simultaneamente um desafio à participação de todos", informa hoje o município de Caminha, referindo que "as condições meteorológicas começam a melhorar e a permitir a frequência moderada dos areais, para um

passeio ou até para um pequeno convívio". E "passado também o período crítico em que era desaconselhado ou

mesmo proibido frequentar as praias, é a altura de proceder à sua limpeza e de retirar pedaços de madeira e

outros detritos que o inverno trouxe".

A iniciativa conta com o apoio da Luságua e da Valorminho.