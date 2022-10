Caminha e A Guarda querem ferry na agenda da cimeira ibérica

Os autarcas de Caminha e A Guarda querem ver incluída a ligação fluvial entre aqueles municípios, na agenda da cimeira ibérica que se realiza na próxima semana em Viana do Castelo. Enviaram uma carta conjunta à Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, solicitando que o tema do ferry-boat, parado há mais de um ano por causa da inoperacionalidade do cais galego, seja discutido no sentido da "concretização de uma ligação efetiva, regular e segura entre estes dois povos, firmando assim as relações transfronteiriças entre os dois países".

Os autarcas de Caminha, Rui Lages e de A Guarda, António Lomba apelam à sensibilidade da governante para com a importância "do património histórico comum e cultural único, as relações de vizinhança, laços familiares, comerciais e turísticos".

"Ligados por um ferryboat - Santa Rita de Cássia - durante três décadas, essa ligação foi interrompida por problemas de atracagem do lado galego, cujo cais de atracação se encontra inoperacional e a necessitar de uma intervenção da ordem dos 500 mil euros, que não estará solucionada antes do verão do próximo ano", indicam num comunicado divulgado este sábado e que informa que, atualmente, "do lado português, o ferry encontra-se operacional, mas parado, sendo certo também que a embarcação, de idade avançada, necessita de ser substituída por outra mais eficaz, movida a energias mais limpas e amigas do ambiente, com menor calado e capaz de superar as questões do assoreamento do rio Minho".

Reivindicam que a questão seja discutida "ao mais alto nível" no dia 4 de novembro (sexta-feira) em Viana do Castelo, na 33ª Cimeira Luso-Espanhola, que será presidida pelo Primeiro-Ministro, António Costa, e pelo Presidente do Governo de Espanha, Pedro Sánchez.