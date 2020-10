Caminha: Ferry suspende travessias entre 30 de outubro e 3 de novembro

Hoje às 16:22 Facebook

As travessias do ferryboat Santa Rita de Cássia, entre Caminha e A Guarda, vão ser interrompidas nos dias em que o Governo proibiu a circulação de pessoas entre concelhos, ou seja, no período entre a meia noite do dia 30 de outubro e as 23 horas e 59 do dia 3 de novembro.

Atendendo a que o ferryboat realiza uma travessia que vai além do concelho de Caminha, o Presidente da Câmara Municipal deu instruções aos serviços para que a carreira do Santa Rita de Cássia seja interrompida a partir da meia noite de 30 de outubro, sexta-feira, e as 23 horas e 59 do dia 3 de novembro, terça-feira da próxima semana, retomando assim a atividade regular na quarta-feira, dia 4 de novembro.

