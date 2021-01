Caminha: Ferryboat retoma atividade esta terça-feira

Hoje às 17:26 Facebook

O ferryboat Santa Rita de Cássia, que faz a ligação entre Caminha e a localidade galega de A Guarda, vai retomar a atividade esta terça-feira, dia 5 de janeiro.

A circulação esteve suspensa desde a passada quinta-feira. O presidente da Câmara de Caminha justificou a decisão com as últimas decisões do Conselho de Ministros que deram conteúdo prático e legal à renovação do estado de emergência, e pelo facto de Caminha se enquadrar nos concelhos de Risco Muito Elevado de infeção.

