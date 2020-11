Caminha: Festa da Marioneta Luso-Galaica apresenta espetáculos em sala e online

Hoje às 15:44 Facebook

Twitter

Partilhar

A Festa da Marioneta Luso-Galaica está de regresso a Caminha, Viana do Castelo, entre os dias 5 e 8 de dezembro, em formato adaptado à pandemia e às restrições impostas pelo estado de emergência que continua em vigor no país.

A edição deste ano vai acontecer num "formato híbrido", com espetáculos de teatro abertos ao público e oficinas online, num ano em que o festival deveria alargar-se aos municípios de Vila Nova de Cerveira e Viana do Castelo.

"Esta sexta edição da ​​​​​​​Maluga será centrada no concelho de Caminha, com um programa mais reduzido em que as atividades propostas permitem manter toda a segurança do público", explicou em comunicado a diretora artística da Krisálida, a companhia que organiza o evento.

Leia mais em AltoMinho TV