Caminha: identificado por simulação de furto do próprio veículo

O Comando Territorial de Viana do Castelo, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Viana do Castelo, identificou um homem de 23 anos por simulação de furto de um veículo, no concelho de Caminha, esta segunda-feira, dia 15 de fevereiro.

No âmbito de uma denúncia de um furto de um veículo durante a madrugada desta segunda-feira, dia 15 de fevereiro, os militares da Guarda apuraram que a viatura tinha sido interveniente num acidente de viação, tendo abalroado duas viaturas estacionadas e embatido contra um poste de iluminação.

