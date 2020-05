Caminha investe em ecovias e trilhos para atrair turistas

Hoje às 17:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Caminha acelerou, desde março, as candidaturas e processo de empreitadas de ecovias e trilhos para serem alternativas à praia, uma das "montras turísticas" do concelho que, este ano, devido à pandemia de covid-19, sofrerá uma "limitação tremenda".

"Nos últimos anos triplicámos os quilómetros de ecovias e trilhos do concelho, e pretendemos ir mais longe. Desde março, percebendo os efeitos que a pandemia de covid-19 teria no turismo e na necessidade de reinventarmos a nossa oferta, acelerámos as candidaturas e processo de empreitadas de ecovias e trilhos, porque percebemos que o núcleo da nossa montra turística - praia, gastronomia e eventos - iria sofrer uma limitação tremenda", reconheceu, esta segunda-feira, a o presidente da Câmara de Caminha, Miguel Alves.

Atualmente, a rede de ecovias do concelho tem uma extensão de mais de 13 quilómetros. Em Caminha existem ainda cinco trilhos pedestres de pequena rota, sinalizados. Quatro destes trilhos percorrem a Serra d"Arga, com uma área de 10 mil hectares, que abrange cinco concelhos do distrito de Viana do Castelo, dos quais 4.280 se encontram classificados como Sítio de Importância Comunitária.

Leia mais em AltoMinho TV