Caminha leva pão de ló e doçaria tradicional da Páscoa a casa dos munícipes

A Câmara Municipal de Caminha reforçou a rede de apoio às famílias, estabelecendo parceria com nove pastelarias do concelho. Ao implementar o projeto, que une a autarquia ao comércio local, pretende-se levar pão de ló e a doçaria tradicional a casa das pessoas que estão recolhidas em casa, em situação de isolamento social, e assim evitar que tenham que se deslocar durante o período pascal.

"A ideia é levar um bocadinho da Páscoa a casa destas pessoas que estão em confinamento há semanas, privadas dos seus passeios ou dos seus trabalhos. Sinto que as saudades da família apertam cada vez mais e vejo as pessoas tristes por terem uma Páscoa diferente do habitual", disse o presidente da Câmara, Miguel Alves.

