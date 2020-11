Caminha mantém realização das feiras semanais

A Câmara Municipal de Caminha anunciou esta segunda-feira à tarde que vai manter a realização das feiras semanais naquele municípios, por considerar que estão "reunidas as condições de segurança e o cumprimento das normas da DGS".

Em nota de imprensa, aquela autarquia informa que serão realizadas as feiras de Caminha, na quarta, e de Vila Praia de Âncora, na quinta-feira, por estarem garantidos "o controlo da lotação, higienização e do uso de máscara obrigatória, bem como de vigilância por parte das equipas municipais e da GNR".

A Câmara, liderada por Miguel Alves (PS), nota ainda que aquelas feira serão autorizadas já que "o Governo, na redação final da Resolução do Conselho de Ministros, permite a autorização das mesmas por parte do Presidente da Câmara Municipal, caso estejam verificadas as condições de segurança e o cumprimento das orientações definidas pela DGS".