Caminha oferece uma refeição a quem se hospedar nos hotéis durante este mês

No âmbito da retoma gradual do turismo, o Município de Caminha avançou com a medida de oferecer um almoço ou um jantar a todas as pessoas que se hospedarem num hotel ou turismo de habitação do concelho.

A regra é simples: cada pessoa que reservar uma noite num hotel do concelho, tem direito a um voucher, no valor de 15 euros, que pode utilizar num dos restaurantes do concelho que aderiram à iniciativa. O Município junta-se à indústria hoteleira e oferece uma refeição a quem se hospedar em Caminha até ao final do mês de junho.

O projeto de atração de turistas para o território inicia-se com sete unidades de hospedagem - hotéis, aldeamentos turísticos e casas de turismo de habitação - e envolve 30 restaurantes de todo o concelho.

