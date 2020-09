Caminha: Praia da Foz do Minho recebe ação de limpeza

Hoje às 16:55 Facebook

O Aquamuseu do rio Minho, em Vila Nova de Cerveira, Viana do Castelo, e a Fundação Oceano Azul vão assinalar, a 19 de setembro, o Dia Internacional de Limpeza Costeira, com uma ação na Praia da Foz do Minho, em Caminha.

A iniciativa, agendada para as 15 horas, inclui a apresentação do livro "Clara e Ilha de Plástico" de Liliana Geraldes, seguindo-se a ação de limpeza na praia, abrangendo o lixo marinho que é eliminado, abandonado ou perdido em ambiente costeiro. As inscrições estão a decorrer, através de e-mail.

