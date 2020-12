Caminha prepara espetáculo de Natal online

Hoje às 15:35 Facebook

A Câmara Municipal de Caminha, em Viana do Castelo, está a preparar um espetáculo de Natal, que será transmitido online. "É uma forma de celebrar o Natal em completa segurança, apoiando os músicos e os técnicos de cultura do concelho", salienta o município.

Intervêm 18 artistas: cinco músicos e 13 cantores, que vão interpretar músicas tradicionais de Natal, mas além da música há muitas histórias para contar, episódios e estórias que fazem parte das nossas tradições, fazendo com que esta época, que tem caraterísticas universais, seja de facto única.

A fórmula já foi ensaiada com sucesso pela Câmara Municipal, a propósito do aniversário do 25 de Abril, vivido também em tempos de pandemia. Trata-se de uma alternativa à presença física e simultânea dos espetadores nas salas de espetáculo ou mesmo em espaços ao ar livre.

