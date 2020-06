Caminha assinala Corpo de Deus com inauguração de exposição alusiva aos tapetes de flores

Hoje às 18:39 Facebook

Twitter

Partilhar

O concelho de Caminha vai assinalar a Solenidade do Corpo de Deus na próxima quinta-feira, dia 11 de junho, com a inauguração da exposição fotográfica alusiva aos tapetes de flores, em painéis que vão estar colocados nas ruas.

Como é tradição na manhã do Dia do Corpo de Deus, Caminha e Vilarelho "acordam" engalanadas com vários tapetes de flores. Este ano, devido às condições impostas pela pandemia de covid-19, não vai ser possível admirar os tapetes, mas o Município não quer deixar passar a data em branco.

Leia mais em Alto Minho TV