Viana do Castelo: Caminha vai ter um centro de rastreio móvel

Caminha vai ter um centro de rastreio móvel à covid-19, a partir da próxima semana. O anúncio foi feito esta quarta-feira pelo município.

Trata-se de mais uma medida implementada pelo executivo presidido por Miguel Alves, tendo em conta o aumento de casos da nova doença no concelho que, recorde-se, conta atualmente com 150 ativos.

O município chegou a acordo com a empresa Unilabs Portugal para a instalação de um centro de rastreio móvel, que vai ser instalado no parque de estacionamento do ferryboat.

