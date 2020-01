Carnaval noturno de Caminha dá seis mil euros em prémios

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 11:40 Facebook

O desfile de Carnaval noturno de Caminha vai distribuir, este ano, cerca de seis mil euros em prémios.

O já tradicional cortejo que, por norma, é invadido por participantes galegos, com as suas famosas comparsas (grupos temáticos organizados), está previsto para a noite de 24 de fevereiro. Na edição de 2019, o evento contou com a participação de cerca de 1200 foliões, dos quais 860 eram oriundos da Galiza. E entregou cinco mil euros em prémios, tendo os galegos sido os grandes vencedores da noite.

Este Carnaval que anima o centro histórico da vila é organizado pela Câmara Municipal e pela União de Freguesias de Caminha e Vilarelho. O executivo camarário deverá na sua próxima reunião, no dia 20, aprovar as normas de participação.

As inscrições já se encontram abertas no site da autarquia.