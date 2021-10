Centro de apoio ao cicloturismo e pedestrianismo nasce na Serra d'Arga

Um novo centro de apoio ao cicloturismo e pedestrianismo vai nascer na Serra d'Arga até ao final deste ano.

O "Centro de Walking & Cycling" integrará como nova valência o Centro de Interpretação da Serra d"Arga (CISA). Segundo divulgou esta sexta-feira a Câmara Municipal de Caminha, o espaço nasce no âmbito do projeto "Aldeias do Alto Minho Walking & Cycling", que é transversal aos concelhos que integram a Comunidade Intermunicipal (CIM) do Alto Minho.

"No concelho de Caminha, o investimento ultrapassa os 90 mil euros e engloba a requalificação do edifício de apoio ao CISA para a promoção do cicloturismo e pedestrianismo; a definição e marcação de percursos cicláveis e a instalação de Bike Stations (estações de serviço de BTT) e pontos de carregamento de bicicletas nas freguesias de Arga de Baixo, Dem e Orbacém", informa aquela autarquia, salientando que "a Bike Station e o ponto de carregamento de bicicletas instalados no CISA, em Arga de Baixo, já estão em funcionamento".

Ainda de acordo com a Câmara de Caminha, o "Aldeias do Alto Minho Walking & Cycling" visa "a qualificação turística de um conjunto de Aldeias do Alto Minho que se distribuem no território, permitindo, articulando com a demais oferta, reforçar o apoio à visita turística itinerante". "Tem ainda como objetivo a estruturação da oferta direcionada para o segmento do pedestrianismo, cicloturismo contribuindo para o posicionamento do Alto Minho como um dos principais destinos de turismo de natureza e turismo desportivo", conclui.