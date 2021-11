Cinco feridos em colisão rodoviária na EN13 em Caminha

Cinco pessoas ficaram feridas na sequência de uma colisão entre duas viaturas de passageiros, esta quinta-feira, pelas 20.06 horas, na Estrada Nacional 13, em Caminha.

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, as vítimas sofreram ferimentos considerados ligeiros e a via estava parcialmente cortada cerca das 21 horas.

O acidente ocorreu nas imediações do hotel Porta do Sol e do pinhal do Camarido.

Para o local foram mobilizadas três ambulâncias e equipas dos Bombeiros Voluntários de Caminha, Vila Nova de Cerveira e Viana do Castelo.