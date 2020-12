Criança de 12 anos em estado grave após colisão entre carro e comboio em Caminha

Um rapaz de 12 anos foi hospitalizado esta quarta-feira à tarde, em estado grave, após uma colisão entre uma viatura ligeira e um comboio numa passagem de nível em Cristelo, Caminha.

O acidente ocorreu, às 14.58 horas, e provocou ainda mais dois feridos, uma criança do sexo masculino e uma mulher. As vítimas, mãe e filho, ainda estão a ser assistidas no local. A criança foi transportada para o hospital da Unidade Local de Saúde de Viana do Castelo (ULSAM).

No local estão duas corporações de bombeiros, de Caminha e Vila Praia de Âncora, a Ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Valença, a Viatura de Emergência Médica e Reanimação (VMER) do Alto Minho, GNR e uma brigada da Infraestruturas de Portugal (IP).

Segundo comunicado divulgado já esta tarde pela IP, o acidente ocorreu numa passagem de nível "automatizada, com meias barreiras, devidamente sinalizada e a funcionar normalmente". O comboio de serviço inter-regional seguia no sentido Valença-Viana do Castelo. A Linha do Minho está cortada.

"Neste momento não é ainda possível adiantar um previsão para a reposição das normais condições de circulação neste troço", informa a IP.