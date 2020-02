Condutor de 94 anos em contramão morre em acidente na EN13 em Caminha

Ana Peixoto Fernandes Ontem às 23:32 Facebook

Um homem de 94 anos, que conduzia em contramão, morreu esta sexta-feira à noite, numa violenta colisão na Estrada Nacional 13 (EN13) em Vila Praia de Âncora, no concelho de Caminha. O óbito foi declarado no local.

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, o condutor, após entrar na via em sentido contrário, acabou por embater de frente com outro veículo, um ligeiro de passageiros, na rotunda do Barco. Faleceu no local. Quando ao condutor da segunda viatura, sofreu apenas ferimentos ligeiros. A vítima residia em Areosa, Viana do Castelo.

De acordo com informações do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS), o alerta para o acidente foi dado as 21.25 horas. No local estiveram nove viaturas com 24 operacionais dos Bombeiros de Vila Praia de Âncora, INEM e GNR.