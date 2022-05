Demolição da pala do estacionamento da praia de Moledo em conclusão

Os trabalhos de demolição da pala do estacionamento em frente à praia de Moledo, deverão ficar concluídos no próximo fim de semana. A estrutura está a ser removida por razões de segurança pública.

Segundo informação divulgada está terça-feira de manhã pela Câmara de Caminha, a obra tem um custo de 74 mil euros e, após ter sido iniciada no início de maio, está prestes a ser concluída.

"A pala do parque de estacionamento da praia de Moledo deverá estar totalmente removida até ao final da semana. Relatório técnico que apontou risco de queda da estrutura, justifica intervenção que contará com a plantação de árvores no separador central do parque", informou a autarquia.