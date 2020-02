Dois novos investimentos hoteleiros de 4 estrelas em Caminha

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 18:30 Facebook

Twitter

Partilhar

O concelho de Caminha tem prevista a instalação de duas novas unidades hoteleiras de quatro estrelas: um aldeamento turístico em Vila Praia de Âncora e um centro de atividades turísticas com alojamento no Forte da Ínsua em Moledo.

Esta terça-feira, a Câmara de Caminha aprovou uma proposta para "reconhecimento de interesse público municipal" de um aldeamento com 51 unidades de alojamento. O futuro empreendimento designado "Âncora - River & Nature", representa um investimento de quatro milhões de euros.

A unidade hoteleira será construída de raiz, num terreno com cerca de 44 mil m2, situado na Rua da Valada, lugar de Telheira, em Vila Praia de Âncora.

Criará 29 postos de trabalho e, segundo um estudo económico associado ao projeto, poderá gerar um volume de negócios da ordem de 1,5 milhões de euros/ano.

Há dias a Câmara de Caminha anunciou que no Forte da Ínsua, situado ao largo da praia de Moledo, será instalado um centro de atividades turísticas com alojamento. A unidade de quatro estrelas, cujo promotor é a empresa de desporto aventura Diverlanhoso (Braga) deverá abrir, no início de 2022. O projeto avançará por via da concessão do Forte da Ínsua no âmbito do Programa Revive, durante 50 anos.