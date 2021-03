Dragagem no portinho de Vila Praia de Âncora avança em maio

A Câmara de Caminha anunciou que a obra de dragagem do portinho de Vila Praia de Âncora, há muito reclamada pela comunidade piscatória, avança em maio.

Segundo nota divulgada pelo município, o auto de consignação da empreitada, no valor de 1,6 milhões de euros, foi assinado nesta quinta-feira. A intervenção terá a duração de seis meses e implicará a retirada de inertes no portinho de pesca e a sua deposição no cordão dunar dos Caldeirões na praia de Vila Praia de Âncora.

A operação será executada pela empresa Submarit, em parceria com uma empresa local MSP & Filhos. "Ao longo das próximas semanas vão ser agilizados todos os procedimentos burocráticos de modo a que a mobilização de meios para Vila Praia de Âncora decorra ao longo ao mês de abril. A obra arrancará nos primeiros dias de maio", informou hoje a Câmara de Caminha, referindo que a obra é da responsabilidade da Polis Litoral Norte - Sociedade para Requalificação e Valorização do Litoral Norte. "Conta com financiamento assegurado em 75% pelo POSEUR - Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, sendo 25% assegurado pela DGRM - Direção Geral dos Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos".

O mesmo comunicado inclui um esclarecimento do autarca Miguel Alves, que dá nota de que "a obra está há muito tempo num impasse porque há um contencioso no Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto a propósito do concurso de empreitada". O edil irá "propor na próxima reunião de Câmara que o município assuma a hipotética indemnização que o Tribunal possa decretar" e informa ainda que, por causa da obra, "o areal da zona dos Caldeirões vai estar condicionado com trabalhos no próximo verão".