Embarcação espanhola encalhou na Ínsua em Moledo

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 19:11 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma embarcação de recreio espanhola encalhou por volta das 7 horas desta quarta-feira, na Ínsua, junto à foz do Minho, em Moledo.

Segundo o Comando Local da Polícia Marítima (PM) de Caminha, os dois tripulantes escaparam ilesos do incidente. A autoridade foi alertada pelo proprietário da embarcação, que "virou junto à ilha da Ínsua por efeito de um golpe de mar", e acabou por encalhar na areia.

"Os dois tripulantes de nacionalidade espanhola que se encontravam na embarcação, no exercício da pesca lúdica, conseguiram chegar a terra sem sofrer ferimentos e sem necessidade de assistência médica", informou o Comando, referindo que, "após realização de vistoria técnica por parte de perito da Capitania do Porto de Caminha", a embarcação acidentada foi retirada do local. Foi depois rebocada para os estaleiros "El Pasaxe", em Espanha, acompanhada por uma embarcação da PM, "com dois agentes, no sentido de salvaguardar a segurança da operação".