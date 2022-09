Emoção e fé tomaram conta da procissão naval das festas da Bonança

Alexandra Vaz de 38 anos foi hoje o rosto da emoção que se vive no portinho de Vila Praia de Âncora, quando ali chega a procissão naval que traz a imagem de Nossa Senhora da Ínsua desde Caminha.

Mãe de Francisco, nascido há 15 anos, num dia igual ao desta quinta-feira, em que se realizava a mesma procissão, não conteve as lágrimas e tremia emocionada com a santa no colo. Coube-lhe a missão de transportar a imagem da padroeira dos pescadores, na procissão por rio (desde a foz do Minho) e por mar, para se juntar à festa em honra de Nossa Senhora da Bonança, que está de regresso a Vila Praia de Âncora, desde ontem até domingo.

"O dia da procissão naval é um marco importante para a nossa terra, principalmente para os pescadores. E tem para mim um sabor especial porque o meu filho nasceu neste dia. Com estas emoções e estas pessoas todas, é muito gratificante ver este mar de gente aqui à espera da Senhora da Ínsua", afirmou à chegada ao portinho, acrescentando: "Estou mortinha por ir abraçar o meu filho que está ali também com a lágrima no olho".

Nascida e criada em Vila Praia de Âncora, Alexandra Vaz agarrou a organização desta edição, além da santa padroeira dos pescadores, que permanece na vila durante as festividades. Louvou o trabalho da "equipa jovem" que a acompanhou na concretização da festa. "Era um sonho que tinha. Sempre disse que gostaria de organizar as festas em honra de Nossa Senhora da Bonança. Nunca pensei que fosse tão cedo, mas tive esta oportunidade e tenho o dever cumprido", disse.

Símbolo de fé da comunidade piscatória, aquela procissão é um dos pontos altos das festas, com dezenas de embarcações de pesca a cumprir o trajeto entre Caminha e Vila Praia de Âncora. Quando chega ao portinho, a imagem é tocada e beijada por pessoas em lágrimas e tem à sua espera uma outra, de Nossa Senhora da Bonança, a quem faz uma vénia. Seguem juntas depois em andores num cortejo por terra.

A Nuno Castro, pescador, dono da embarcação "Chapas", coube este ano, por sorteio, cumprir a missão de levar a imagem a partir de Caminha e entregá-la, no meio do mar, em frente à Insúa, a outra embarcação, a "Fénix" vinda de Vila Praia de Âncora. "O meu pai levou a Senhora durante 16 anos seguidos. Era anfitrião desta festa", contou.

Carlos Castro, presidente da Junta de Vila Praia de Âncora, manifestou "alegria" de ver regressar uma festa interrompida pela pandemia. "Hoje é um grande dia e a comissão de festas está de parabéns. A presidente [Alexandra] tem sido incansável", comentou. E o presidente da câmara de Caminha, Miguel Alves, disse: "Esta é hoje a maior festa do concelho e que honra o Alto Minho e o Norte do país, as tradições e a fé".