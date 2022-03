Escola de Caminha remodelada ao fim de 50 anos

Foi inaugurada hoje pelo Ministro da Educação, a obra de remodelação da Escola Básica e Secundária de Caminha. O edifício com 50 anos de história (1971-2021), foi alvo de uma intervenção de cerca de 5 milhões de euros. A empreitada com projeto do arquiteto António Calvão, era ansiada ha muito pela população de Caminha. E a inauguração ficou marcada pela emoção, incluindo a do próprio Ministro, Tiago Brandão Rodrigues.

"Hoje é um dia especial para mim. Esta não é uma terra qualquer. Esta é também a minha terra, onde passei muitos dos períodos de ócio e de lazer", declarou, referindo que, como governante também "partilhou do sonho" de concretizar a obra naquela escola.

E, com a voz embargada, comentou: "Este é provavelmente dos discursos mais difíceis que fiz nestes seis anos como Ministro da Educação. Servir esta comunidade educativa com um edifício renovado, sentir-me parte desta comunidade alargada, sentir que autarquia correspondeu, dá todas as armas e ferramentas para que um Ministro possa defender o processo de descentralização".

A intervenção agora inaugurada foi iniciada em dezembro de 2019. Na altura foram instalados cerca de 20 contentores, para acolher alunos e professores durante os trabalhos.