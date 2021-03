Estrangeiros em Caminha aumentaram com a pandemia

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 13:05 Facebook

Número de residentes subiu 27% em 2020. Espanhóis lideram, seguidos de britânicos, franceses e alemães. Famílias procuram "segurança e tranquilidade".

Quando Clovis e Katia Rodrigues, e os três filhos, se preparavam para embarcar num avião para uma vida nova longe do Brasil, faltavam poucos dias para o primeiro estado de emergência em Portugal (18 de março de 2020). A mudança de Teresópolis, uma pequena cidade no interior do Rio de Janeiro, em busca de segurança e de um futuro mais promissor na Europa, estava a ser preparada há três anos. E concretizou-se, finalmente, para o Norte de Portugal, à justa com a primeira fase de confinamento. Passaram provisoriamente por Esposende e em dezembro instalaram-se em Moledo. Foram um dos 76 agregados familiares imigrantes que se mudaram para o concelho de Caminha no ano passado, em plena pandemia, mais 27% que em 2019 (60 famílias). Os espanhóis lideram, seguidos de britânicos, franceses e alemães (ver ficha).

"Chegamos três dias antes do primeiro estado de emergência. Foi complicado. Os nossos planos mudaram totalmente. Fomos para Esposende, onde temos um casal de amigos, que tem cinco filhos. E depois viemos para cá em dezembro", conta Katia, 48 anos, que tem dupla nacionalidade, alemã e brasileira, assim como os filhos Bruna, de 26, Laura, 21, e Carlos, com 18. Katia trabalha, juntamente com a irmã mais velha, na fábrica das eólicas (Enercon) em Viana do Castelo. "Quando surgiu uma oportunidade de trabalho viemos. Gostamos muito deste local. Estamos a adorar", afirma o pai Clovis, de 63 anos, técnico de segurança no trabalho.