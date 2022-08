Morreu Valdemar Patrício, antigo autarca de Caminha

Morreu, esta sexta-feira, o antigo presidente da Câmara Municipal de Caminha, Valdemar Patrício, que esteve no poder local entre 1994 e 2001. Tinha 67 anos.

O óbito ocorreu em Málaga, Espanha, onde o ex-autarca se encontrava de férias com a família.

O município de Caminha, atualmente liderado por Miguel Alves (PS), decretou um dia de luto municipal pelo falecimento de Valdemar Patrício, que "será cumprido na data do seu funeral". "Ainda não há informações sobre as exéquias fúnebres uma vez que o falecimento decorreu no estrangeiro, sendo necessário cumprir com um conjunto de formalidades", informa a autarquia, numa nota de pesar divulgada esta sexta-feira.

"A Câmara Municipal de Caminha manifesta a sua solidariedade à família enlutada e aos amigos de Valdemar Patrício e presta homenagem ao homem e político que marcou o concelho de Caminha durante duas décadas", refere o comunicado.

O antigo autarca socialista, era natural da Sé, concelho de Bragança. Em Caminha, viveu toda a vida adulta, casou, teve dois filhos e quatro netos. Foi deputado da Assembleia Municipal do município a partir de 1983, vereador entre 1990 e 1993, e venceu as eleições autárquicas de 1993, como candidato pelo Partido Socialista. Exerceu o cargo de presidente de Câmara durante dois mandatos, entre o ano de 1994 e 2001.

Foi também sócio fundador do Clube Andebol de Caminha e dirigente do Clube Desportivo Amadores de Caminha, e impulsionou a construção do atual Pavilhão Municipal de Caminha.