Os Feirões de Tradições "Os Sabores do Campo" regressam, no próximo sábado, a Caminha, em Viana do Castelo. Trata-se do primeiro de 17 feirões a realizar até setembro.

A iniciativa organizada pela Câmara Municipal, em Caminha e em Vila Praia de Âncora, é "uma forma a preservar a agricultura do concelho e as paisagens agrícolas e de ajudar os pequenos agricultores a escoarem os excedentes que produzem".

