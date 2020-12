Ferryboat Santa Rita de Cássia não vai cruzar o rio Minho até 5 de janeiro de 2021

Hoje às 18:12 Facebook

O ferryboat Santa Rita de Cássia não vai cruzar o rio Minho até o próximo dia 5 de janeiro de 2021, acompanhando as restrições impostas no âmbito da covid-19.

O presidente da Câmara de Caminha, Miguel Alves, considerou que, "tendo presentes as últimas decisões do Conselho de Ministros que deram conteúdo prático e legal à renovação do estado de emergência, e tendo em conta que Caminha se enquadra nos concelhos de Risco Muito Elevado de infeção; o Reino de Espanha se encontrar numa situação muito semelhante do ponto de vista da gravidade da pandemia e a região da Galiza com particular dificuldade; existirem concelhos galegos ribeirinhos com cerca sanitária (...) ser necessário acautelar que as deslocações se reduzam ao mínimo, evitando assim maiores ajuntamentos".

