Festival de Vilar de Mouros volta de 26 a 28 de agosto de 2021

A organização do Festival de Vilar de Mouros, em Caminha, anunciou esta segunda-feira que a edição de 2021 vai realizar-se nos dias 26, 27 e 28 de agosto.

"O EDP Vilar de Mouros realiza-se em 2021, a 26, 27 e 28 de agosto. Esta semana serão já anunciados artistas para 2021, assim como novidades especiais que permitirão que 2020 não passe em branco", refere a organização em comunicado.

Este ano, o festival vai ser assinalado com o evento "Drive In Vilar de Mouros". A iniciativa vai decorrer entre 23 a 29 de agosto, no mesmo espaço do festival, organizado pela Câmara de Caminha e pelos mesmos produtores do Festival Vilar de Mouros.

