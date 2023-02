Folia luso-galega alegra carnaval noturno de Caminha

O cortejo noturno de Carnaval de Caminha regressou ontem com a habitual folia luso-galega, após dois anos de interregno devido à pandemia.

Cerca de mil foliões participaram no desfile, que encheu as ruas da vila durante cerca de três horas, a título individual, em grupos (até 30 pessoas) e em comparsas (mais de 31 elementos), vindas um pouco de toda a Galiza.

A noite contou com chuva principalmente mais no final do evento, mas a festa prosseguiu rija e animada até ao último minuto.

Como sempre as longas coloridas e animadas, comparsas galegas, foram uma das grandes atrações. Os portugueses sobretudo grupos da região, marcaram também o evento, arrecadando alguns dos melhores prémios.

Milhares de pessoas assistiram das bancadas e espalhadas um pouco por toda a zona histórica.