Frente a frente autárquico em Caminha: nova zona industrial é prioridade de PS e PSD

Atual autarca acusa opositora de só criticar, mas Liliana Silva apelida-o de "caixa de ressonância do Governo".

Coincidem na criação de uma nova zona empresarial como forma de fomentar o emprego e fixar população como prioridade para Caminha. No resto divergem. Miguel Alves, atual autarca do PS em fim de segundo mandato, e Liliana Silva, vereadora do PSD, agora em coligação com o CDS-PP, são os candidatos dos principais partidos à Câmara. Nas últimas eleições, o PS venceu com 53,15%. O PSD teve 39,14%.

Nas próximas autárquicas estão na corrida também o BE com candidatura encabeçada por Luís Braga, ex-militante socialista (desvinculou-se do partido em 2005), e antigo chefe de gabinete do governador civil de Viana do Castelo (1997/2002 ). A CDU candidata Rui Seixo, atleta de remo, com vários títulos nacionais conquistados, e profissional de saúde (licenciado em Análises e Saúde Pública). E pelo Chega, Carlos Gomes Pinto, piloto na reforma, natural de Moçambique a residir em Cascais.