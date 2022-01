Funeral de "embaixador das tradições e gastronomia do Minho" realiza-se amanhã

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 17:52 Facebook

Twitter

Partilhar

O funeral de Francisco Sampaio, antigo presidente e fundador da Região de Turismo do Alto Minho (RTAM), realiza-se este domingo, às 16 horas, na Igreja Matriz de Vila Praia de Âncora.

Embaixador das tradições e gastronomia minhotas, e líder da organização de festas como as de Nossa Senhora d' Agonia de Viana do Castelo e Bonança em Vila Praia de Âncora, Francisco Sampaio estava já afastado há vários anos de qualquer atividade por motivo de doença. Faleceu na sexta-feira aos 84 anos de idade.

A Câmara Municipal de Caminha decretou dois dias de luto municipal, este sábado e domingo, 1 e 2 de janeiro, pelo falecimento de Francisco Sampaio. Colocou também a bandeira nacional a meia haste.

"Francisco Sampaio deixa um relevante legado na área da Cultura, particularmente no Turismo, setor que cedo percebeu ser uma atividade económica de relevo, capaz de diferenciar e de trazer riqueza ao território. O seu papel foi determinante enquanto presidente da Região de Turismo do Alto Minho, um cargo que abraçou com paixão durante muitos anos de trabalho entusiasmado e incansável", escreve em comunicado a Câmara de Caminha, liderada por Miguel Alves.

Aquele município homenageou Francisco Sampaio por ocasião do seu 80.º aniversário. Divulgou a sua vida e obra no Forte da Lagarteira, em Vila Praia de Âncora, através da exposição "Francisco Sampaio - 80 anos". E dedicou-lhe o batismo do "Passeio Francisco Sampaio", que integra a Ecovia do Litoral Norte.

Francisco Sampaio é conhecido por "Senhor Turismo"

Foi homenageado, recentemente, numa cerimónia que contou com a presença dos presidentes da Entidade de Turismo do Porto e Norte (ETPN), da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) e da Câmara Municipal de Viana.

PUB

A homenagem incluiu o batismo com o nome de Francisco Sampaio do Centro de Congressos do Castelo Santiago da Barra, em Viana do Castelo.

Francisco José Torres Sampaio nasceu em Barcelos, a 7 de Junho de 1937. Exerceu funções docentes no Ensino Secundário, no Instituto Superior de Turismo e Empresas, foi membro da Comissão Instaladora da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, onde foi professor e coordenador do curso superior de Turismo, e ainda Presidente do Conselho Pedagógico.

Foi presidente da Junta de Turismo de Vila Praia de Âncora de 1973 a 1979, e participou no processo de constituição da Região de Turismo do Alto Minho, da qual foi residente entre 1980 e 2009. Foi também juiz da Confraria dos Gastrónomos do Minho entre 1984 e 2012.

Lançou cerca de 50 livros e centenas de pequenas publicações em jornais e revistas. E foi ainda responsável pelas Festas da Senhora da Agonia durante 40 anos.