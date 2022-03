Grupo americano investe 12,8 milhões num hospital em Caminha

O grupo americano HCA Healthcare vai investir cerca de 12,8 milhões de euros na instalação de um novo hospital no concelho de Caminha.

Segundo o presidente da Câmara, Miguel Alves, trata-se de "um investimento de 12,8 milhões de euros, que terá como foco o diagnóstico e combate às doenças oncológicas". O futuro hospital, a instalar num edifício "inacabado e embargado em 2013" na freguesia de Vilarelho, deverá ser concretizado no prazo de dois anos e criar cerca de 60 postos de trabalho.

De acordo com Miguel Alves, dentro de dias deverá dar entrada nos serviços municipais da autarquia "um pedido de informação prévia". "Estando tudo em conformidade, seguir-se-á o processo de licenciamento e, a nossa expectativa é que tenhamos o novo hospital a funcionar a meados de 2024", adiantou o autarca.

O projeto apresentado pelo operador americano prevê a criação de uma estrutura com Serviço de Atendimento Permanente, que funcionará 24 horas, Unidade de Internamento para Cirurgia com 12 camas, Bloco Operatório com três salas e vários serviços, entre eles Pediatria, com mais 12 camas.

"A atividade do hospital estará, contudo, centrada na Unidade de Medicina Nuclear, fundamental para o diagnóstico e a deteção de doenças oncológicas, que evitará deslocações regulares da população ao Porto, Coimbra e Lisboa para acederem a meios complementares de diagnóstico e terapêutica em procedimentos de média complexidade", informou o presidente da Câmara de Caminha, indicando que, do investimento global, "mais de nove milhões destinam-se à aquisição de equipamentos especializados e meios complementares de diagnóstico".

O autarca considerou ainda que o investimento dará resposta "às necessidades da população do Alto Minho, abrangendo os seus 230 mil habitantes, sem deixar de ter em conta o potencial do território galego". E destacou o facto de o futuro hospital, além de "complementar a oferta pública e privada já existente, com particular enfoque na área oncológica", ir criar emprego e resolver "um imbróglio urbanístico que existe em Vilarelho, muito perto da nova Escola Secundária de Caminha, de uma obra inacabada e embargada herdada em 2013". "É um feliz três em um", concluiu.

O HCA Healthcare é um operador americano fundando em 1968 com 183 hospitais e cerca de dois mil locais de atendimento em ambulatório, centros cirúrgicos, pronto-socorro, centros de atendimento de urgência e clínicas médicas, em 20 estados americanos e no Reino Unido. O investimento em Caminha partiu da filial britânica.