Homem morre num incêndio em casa em Moledo

Um homem de 57 anos morreu segunda-feira à noite, devido a um incêndio que deflagrou em casa, na localidade de Moledo, Caminha.

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, a vítima terá sofrido uma paragem cardiorrespiratória e sucumbido no local, apesar das tentativas de reanimação pelas equipas do INEM. De acordo com a mesma fonte os meios de socorro foram acionados para a habitação cerca das 20.51 horas por causa de um incêndio provocado por um aparelho elétrico na cozinha.

"O inquilino entrou em paragem cardiorrespiratória, provavelmente devido ao susto ou outros factores. Não sofreu queimaduras nem houve inalação de fumo", informou a fonte. O homem era o único ocupante da habitação. A PJ foi acionada para o local.

Prestaram socorro 11 operacionais com 6 viaturas dos Bombeiros de Vila Praia de Âncora, GNR e Inem.