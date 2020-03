Idoso de 83 anos é o primeiro caso de Covid-19 em Caminha

Um idoso de 83 anos é o primeiro caso confirmado de Covid-19 no concelho de Caminha. O homem residente em Seixas está internado no hospital de Viana do Castelo.

O caso foi confirmado pela família ao presidente da Câmara de Caminha, Miguel Alves. "Tem um grau de virulência muito baixo e a família (com quem este vive) está bem e toda assintomática. As pessoas receberam todas as indicações da Delegada de Saúde e vão ficar em casa em vigilância", declarou o autarca.

No distrito de Viana do Castelo, a que pertence o concelho de Caminha, estavam até ontem confirmados 18 casos e cerca de 400 pessoas em vigilância ativa.