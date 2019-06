"A seguir entra agosto" é nova festa de verão em Caminha

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 16:52 Facebook

Um arraial no dia 31 de julho na Praça da República de Vila Praia de Âncora, terra do cantor popular Quim Barreiros, é um novo evento que a Câmara Municipal de Caminha quer integrar no calendário de verão.

A programação para julho, agosto e setembro foi apresentada este sábado com mais de uma centena de eventos, entre atividades desportivas, festas, romarias, festivais de música, cerveja, folclore e gastronómicos e outros espetáculos. E a festa "A seguir entra agosto", cujo nome de inspira no êxitos "O melhor dia para casar" de Quim Barreiros, é a novidade.

Segundo o autarca de Caminha, Miguel Alves, trata-se de um evento com "um conceito semelhante ao de passagem de ano, com um momento à meia-noite de 31 de julho, para assinalar a entrada de agosto". "É uma festa que queremos manter, independentemente do dia da semana em que calhe", disse.

A primeira edição do arraial, que mete petiscos e música tradicional, este ano com o também popular Augusto Canário, realiza-se de quarta para quinta-feira.

Da programação, cujo lema é "Caminha Município Terra que mexe", fazem parte também eventos como o festival cervejeiro "ArtBeerFest" de 11 a 14 de julho; um concerto de tributo ao Festival de Vilar de Mouros, da Academia de Música Fernandes Fão, no dia 20; a grande exposição "Arte na Leira" na casa do artista Mário Rocha em plena Serra d'Arga de 20 de julho a 25 de agosto.

De 24 a 28 do mesmo mês, Caminha receberá mais uma edição da Feira Medieval e, já em agosto, realiza-se de 8 a 10, o festival Sonic Blast em Moledo, e, de 22 a 24, mais um EDP Vilar de Mouros, com nomes como Manic Street Preachers, The Cult, Anna Calvi, The Offspring, Skunk Anansie, The Sisters oh Mercy, Prophets of Rage e Gogol Bordello.

Destaque também para a romaria de São João d'Arga, que na noite de 28 para 29 de agosto, leva milhares de pessoas à serra, para uma festa popular ao som de concertinas e bandas de música, em torno do mosteiro.

Em Vila Praia de Âncora, haverá eventos gastronómicos dedicados ao espadarte (9 a 18) e à sardinha (23 a 1 de setembro). De 30 de agosto a e de setembro, o calendário festivo, assinala a tradicional Festa das Solhas em Lanhelas, e de 5 a 8 a Festa da Senhora da Bonança em Vila Praia de Âncora. O Grande Trail da Serra d'Arga, organizado pelo ultramaratonista Carlos Sá, de 20 a 22 de setembro, é um dos últimos eventos de maior destaque na pragramação estival do concelho de Caminha.