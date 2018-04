Ana Peixoto Fernandes Hoje às 20:39 Facebook

Um homem de 39 anos ficou, esta quarta-feira, em estado grave num acidente com trator agrícola ocorrido, cerca das 18 horas, em Vilar de Mouros, Caminha.

O acidente aconteceu no Lugar de Marinhas, desconhecendo-se, para já, as causas do sinistro. Segundo fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, a vítima foi transportada para o hospital de Braga.

Prestaram socorro os Bombeiros Voluntários e uma VMER. No local esteve também uma patrulha da GNR.