O padre Ricardo Esteves foi, este domingo, recebido com aplausos, cartazes e uma igreja a abarrotar, na missa dominical em Seixas, uma das suas três paróquias de Caminha que poderá ter de abandonar em setembro.

Nomeado pelo Bispo da Diocese de Viana do Castelo, para três paróquias de Valença, o sacerdote está hoje a falar às comunidades, no fim de cada eucaristia, sobre a sua transferência. Pastor em Seixas, Lanhelas e Vilar de Mouros, Ricardo Esteves apelou este domingo a que as pessoas não se manifestem contra o seu sucessor, padre Manuel Pinto, ex-pároco de Darque, Viana do Castelo. E que mantenham a serenidade, que o processo de transferência "ainda não está fechado".

À porta da igreja de Seixas, ao fim da manhã, o sacerdote foi recebido pelos fiéis com aplausos, três cartazes com o dizer "Fica", afixados na igreja, que entretanto se encheu para o escutar. "Não temos nada contra o outro, queremos é o nosso padre. Vamos fazer tudo para ele ficar. Vamos para Viana [manifestar-se junto do Bispo] se for preciso", disse Leocádia Covelo, que se deslocou da paróquia vizinha de Lanhelas para se manifestar. Paula Aldeia, paroquiana em Seixas, declarou: "As pessoas estão revoltadas. Toda a gente sabe as causas em que ele se envolveu e há muita gente que vem à missa por causa dele. O padre Ricardo interage com as pessoas. Vamos lutar até à última possibilidade".

Ricardo Esteves de 36 anos assumiu as paróquias de Caminha, há dez anos. A sua transferência foi-lhe comunicada pelo Bispo D. Anacleto Oliveira, no âmbito das novas nomeações que serão anunciadas em breve para a Diocese de Viana do Castelo.

Uma petição na internet dirigida ao Bispo, a pedir a permanência do pároco, criada há dois dias, soma cerca do meio dia, mais de 750 assinaturas. Um abaixo-assinado está também a circular nas suas paróquias.