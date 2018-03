APPACDM encerra centro com 11 crianças em risco em Caminha

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 10:58 Facebook

Um centro de acolhimento com 11 crianças em situação de risco vai encerrar portas em Seixas, Caminha, por não ser economicamente viável.

O encerramento vai ser comunicado esta quinta-feira à tarde aos 16 funcionários do Centro de Acolhimento Temporário de Crianças e Jovens em Risco, Benjamim. A instituição pertence à Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão com Deficiência Mental (APPACDM) de Viana do Castelo.

"Vamos de facto proceder ao encerramento daquela resposta social atendendo ao deficit de exploração da mesma. Não é viável e por isso vamos encerrar", declarou Luiz Costa, presidente da APPACDM, remetendo declarações mais pormenorizadas sobre a questão para mais tarde.