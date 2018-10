Barco com dez pescadores à deriva ao largo de Caminha

Idalinha Casal Hoje às 19:30 Facebook

A embarcação de pesca "Vila do Infante" está, esta quinta-feira, à deriva ao largo de Caminha com dez tripulantes a bordo. De acordo com o comandante da capitania de Caminha, os dez pescadores estão bem e aguardam a chegada de socorro. Uma avaria no motor deixou a embarcação de pesca à deriva a 90 milhas da costa (cerca de 160 quilómetros). Os dez tripulantes a bordo são cinco portugueses e cinco indonésios.

De acordo com informação divulgada pela Marinha Portuguesa, o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), em articulação com a Força Aérea Portuguesa e em colaboração com o navio mercante EMERALD foram já mobilizados para fazer o resgate dos pescadores e reboque do navio que está sem energia. "Em simultâneo foi empenhada a aeronave C-295 da Força Aérea Portuguesa e a corveta Jacinto Cândido da Marinha para efetuar a monitorização da embarcação de pesca", acrescentou a Marinha.

De acordo com o porta-voz da Marinha, o armador fez sair outra embarcação dele para junto da que está à deriva, estando prevista a sua chegada entre a 1 hora e 2 horas da madrugada de sexta-feira, iniciando depois o reboque do barco até Vigo. "O reboque vai ser feito durante a noite e em principio deverá chegar a Vigo durante a manhã", informou.

Até que os meios de socorro cheguem ao local, "foi solicitado à embarcação de pesca "Vila do Infante" para ter todos os meios de segurança e de salvamento disponíveis para uma situação de emergência".