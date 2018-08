Carros mal estacionados em rampa de pesca alagados pela maré

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 22:24 Facebook

O estacionamento indevido de dezenas de viaturas no porto de pesca de Vila Praia de Âncora, incluindo na própria rampa por onde passam os barcos, acabou esta quarta-feira com alguns carros alagados pela maré.

A situação surpreendeu os automobilistas, que viram os seus veículos submersos com a subida das águas, mas não a autoridade marítima que este verão tem atuado de forma intensiva naquele local por causa da sua utilização abusiva para estacionar.

"O que aconteceu foi que as pessoas começaram a estacionar ali. No ano passado não aconteceu, mas este ano, até agora, já tinham sido levantados 30 autos de notícia por causa disso. Entretanto, só hoje foram levantados mais 98 autos na rampa e na envolvente do porto de pesca", declarou o Comandante da Capitania do Porto de Caminha, Pedro Cervaens, referindo que, dada a proximidade dos estacionamentos da linha de água, "é normal que os automóveis sejam atingidos na preia mar".

Os autos de notícia são entregues à Doca Pesca, que tratará do processo de contraordenação e respetiva cobrança de coimas.