Cinco pessoas resgatadas após acidente com mota de água no rio Minho

Três adultos e duas crianças, foram resgatados, no rio Minho, após um acidente com uma mota de água, ao fim da tarde de quarta-feira.

Segundo o Comandante da Capitania do Porto de Caminha, Pedro Cervaens, as vítimas, quatro de nacionalidade francesa e um português,

encontravam-se numa mota de água e numa boia, que seguia a reboque com duas delas. O veículo terá embatido no fundo e ficado à deriva, e os seus ocupantes viram-se impossibilitados de regressar a terra.

O alerta para a situação foi dado pelas 18 horas, tendo sido ativados meios de resgate, com uma embarcação e uma viatura todo-terreno da Polícia Marítima de Caminha, mais quatro viaturas dos Bombeiros Voluntários de Caminha e duas ambulâncias do INEM, num total de catorze operacionais.

As operações tiveram como obstáculo, "o denso nevoeiro que se verificava na altura no rio e que dificultou a localização dos náufragos", de acordo com o relato do Comandante Pedro Cervaens.

"Através do permanente contacto telefónico com uma das três pessoas que se encontravam agarradas à mota de água, a embarcação da Polícia Marítima de Caminha conseguiu localizar e resgatar três náufragos perto da margem espanhola do rio, ao fim de cerca de uma hora", relatou, referindo que, posteriormente, foram resgatados "os outros dois náufragos que se encontravam isolados numa das ilhas que se formam durante a baixa mar, perto do local onde tiveram o acidente".

Quatro das vítimas foram transportadas para o Hospital de Viana do Castelo com sintomas de hipotermia.