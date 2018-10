Hoje às 15:51 Facebook

Caminha vai ser palco da I São Silvestre, no dia 8 de dezembro. As inscrições já estão a decorrer.

As corridas de São Silvestre, que decorrem um pouco por todo o país, chegam, pela primeira vez, a este concelho. A I São Silvestre de Caminha é composta por uma corrida e uma caminhada, com concentração marcada junto à Torre do Relógio, pelas 19 horas.

